В Литве идентифицировали почти 30 подозреваемых по делу о контрабанде из Беларуси

Литовские правоохранители идентифицировали почти 30 подозреваемых в рамках досудебного расследования дела о контрабанде сигарет из Беларуси с помощью воздушных шаров.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Главный прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Артурас Урбелис заявил, что литовские правоохранительные органы установили 28 подозреваемых в рамках досудебного расследования дела, среди них – пятеро потенциальных главарей.

По его словам, пятеро подозреваемых, как считается, возглавляли контрабандную операцию на литовской стороне.

Подозреваемые были задержаны во вторник, 3 февраля, во время масштабной операции правоохранительных органов. Прокуроры обратились в суд с просьбой выдать ордера на арест.

Заместитель главы Литовского бюро криминальной полиции Саулюс Бригинас добавил, что подозреваемые якобы вербовали лиц для организации контрабанды сигарет из Беларуси с помощью воздушных шаров и координировали эту деятельность с преступными группировками, действующими в соседней стране.

Как сообщалось, вечером 27 января в Литву из Беларуси снова залетели метеошары с контрабандой; Литва организовала их перехват. Это привело к нескольким подряд паузам в работе аэропорта Вильнюса, что повлияло на планы 1700 пассажиров.

В начале декабря инциденты с такими метеозондами стали почти регулярными и поставили под угрозу работу аэропорта Вильнюса. Тогда правительство Литвы объявило чрезвычайное положение.

Ситуация улучшилась после визита в Беларусь спецпосланника президента США Джона Коула. Он заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал остановить налеты метеозондов.