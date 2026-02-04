Правительство Британии обнародует документы о назначении посла в США на фоне дела Эпштейна

Правительство Великобритании согласилось обнародовать электронные письма и другие документы, связанные с решением назначить Питера Мендельсона послом страны в США, несмотря на его дружбу с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления.

Об этом стало известно в среду, 4 февраля, пишет AP, передает "Европейская правда".

Решение было принято после того, как оппозиция заявила о намерении инициировать голосование в Палате общин с требованием принудительного раскрытия всех материалов, связанных с назначением Мендельсона.

Скандал разгорелся после того, как Министерство юстиции США на прошлой неделе обнародовало массив документов по делу Эпштейна.

Выступая в Палате общин, премьер-министр Кир Стармер заявил, что намерен обеспечить обнародование всех материалов, на которых основывалось решение о назначении Мендельсона, за исключением документов, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, международным отношениям или действующему полицейскому расследованию.

Также Стармер заявил, что Мендельсон неоднократно врал его команде по поводу своих отношений с Эпштейном до того, как его назначили на должность.

Отметим, Мендельсон объявил о своей отставке из Палаты лордов Великобритании после того, как стало известно о ряде скандальных электронных писем, которые связывали его с сексуальным преступником Эпштейном.

Документы, обнародованные Министерством юстиции США, также свидетельствуют о том, что Эпштейн перевел $75 тысяч на банковские счета, бенефициаром которых, как считается, был Мендельсон, на тот момент – депутат от Лейбористской партии.

В сентябре 2009 года Эпштейн перевел партнеру Мендельсона, а ныне его мужу, 10 тысяч фунтов стерлингов для финансирования курса остеопатии и других расходов.

Британская полиция начала расследование в отношении Мендельсона.

