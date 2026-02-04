Укр Рус Eng

Посол ЄС у Києві відповіла Захаровій, яка познущалась з її ночівлі у ванній через обстріл РФ

Новини — Середа, 4 лютого 2026, 20:32 — Христина Бондарєва

Посол Європейського Союзу у Києві Катаріна Матернова відреагувала на атаку у соцмережах з боку речниці МЗС Росії Марії Захарової, яка насміхалась над опублікованим фото вимушеної ночівлі дипломатки у ванній кімнаті через російський обстріл.

Свою відповідь Матернова опублікувала у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Напередодні Матернова розповіла про нічну масовану атаку РФ по низці міст, показавши, як ночувала у ванній кімнаті з міркувань безпеки.

У відповідь Захарова написала у соцмережах їдкий коментар такого змісту: "В інтернеті опубліковано нееротичне фото сексуального життя посла ЄС в Україні Катаріни Матернової, яка показала, як вона спала тієї ночі у ванній кімнаті через "масову атаку"… Катеріна Матернова може подякувати своїм начальникам у Брюсселі за спонсорування масового вбивства і попросити продовжити її муки, виділивши ще пару сотень мільярдів маніякам на Банковій".

Матернова заявила, що Захарова атакувала її не тільки як посла ЄС, але й як жінку через те, що вона щодня говорить про жахи російських атак на Україну. 

"Я також публічно заявила, що під час російських ударів я сплю в ванній кімнаті готелю, на матраці. Ось що я хочу сказати. Коли речниця військового агресора сексуалізує фотографію жінки, яка ховається від російських ракет і дронів, це нічого не говорить про мене… але все про режим, який представляє Марія Захарова", – написала Матернова.

Вона додала, що спала у ванній, тому що тієї ночі Київ зазнав чергового масового російського комбінованого удару, а мільйони українців вже чотири роки сплять у підвалах, коридорах і бомбосховищах з тієї самої причини.

"Немає нічого "еротичного" в замерзлих квартирах, зруйнованих дитячих садках або лікарнях, які залишилися без опалення при температурі -23°C. Немає нічого смішного в тому, щоб використовувати зиму як зброю масового знищення. Насміхатися над стражданнями цивільного населення – це не дипломатія. Це чиста пропаганда, позбавлена людяності", – зазначила глава представництва ЄС.

Вона запевнила, що її ніщо не зупинить від того, щоб правдиво інформувати світ про жахи, які Росія чинить над Україною. 

У попередні дні посол наголосила, що дії Росії не дають підстав говорити про якесь "перемир’я" та назвала тероризмом прицільний удар безпілотником по автобусу зі співробітниками ДТЕК. 

