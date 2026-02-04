Посол ЕС в Киеве ответила Захаровой, которая высмеяла ее ночевку в ванной из-за обстрела РФ

Посол Европейского Союза в Киеве Катарина Матернова отреагировала на атаку в соцсетях со стороны спикера МИД России Марии Захаровой, которая насмехалась над опубликованным фото вынужденной ночевки дипломата в ванной комнате из-за российского обстрела.

Свой ответ Матернова опубликовала в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Накануне Матернова рассказала о ночной массированной атаке РФ по ряду городов, показав, как ночевала в ванной комнате из соображений безопасности.

В ответ Захарова написала в соцсетях едкий комментарий следующего содержания: "В интернете опубликовано неэротическое фото сексуальной жизни посла ЕС в Украине Катарины Матерновой, которая показала, как она спала той ночью в ванной комнате из-за "массовой атаки"... Катерина Матернова может поблагодарить своих начальников в Брюсселе за спонсирование массового убийства и попросить продолжить ее мучения, выделив еще пару сотен миллиардов маньякам на Банковой".

Матернова заявила, что Захарова атаковала ее не только как посла ЕС, но и как женщину из-за того, что она ежедневно говорит об ужасах российских атак на Украину.

"Я также публично заявила, что во время российских ударов я сплю в ванной комнате отеля, на матрасе. Вот что я хочу сказать. Когда пресс-секретарь военного агрессора сексуализирует фотографию женщины, которая прячется от российских ракет и дронов, это ничего не говорит обо мне... но все о режиме, который представляет Мария Захарова", – написала Матернова.

Она добавила, что спала в ванной, потому что в ту ночь Киев подвергся очередному массовому российскому комбинированному удару, а миллионы украинцев уже четыре года спят в подвалах, коридорах и бомбоубежищах по той же причине.

"Нет ничего "эротичного" в замерзших квартирах, разрушенных детских садах или больницах, которые остались без отопления при температуре -23°C. Нет ничего смешного в том, чтобы использовать зиму как оружие массового уничтожения. Насмехаться над страданиями гражданского населения – это не дипломатия. Это чистая пропаганда, лишенная человечности", – отметила глава представительства ЕС.

Она заверила, что ее ничто не остановит от того, чтобы правдиво информировать мир об ужасах, которые Россия творит над Украиной.

В предыдущие дни посол подчеркнула, что действия России не дают оснований говорить о каком-то "перемирии" и назвала терроризмом прицельный удар беспилотником по автобусу с сотрудниками ДТЭК.