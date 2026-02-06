Ще одна країна відкриває консульство в Гренландії

Франція, слідом за Канадою, відкриває генеральне консульство в Гренландії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Франції.

Таким чином Франція стала першою країною Європейського Союзу, яка відкрила генконсульство в Гренландії.

Як повідомили в МЗС, французьке представництво в Нууці очолив Жан-Ноель Пуар'є. Він розпочав виконання своїх обов'язків у п'ятницю, 6 лютого.

Пуар’є доручили забезпечувати послугами французьку громаду в Гренландії, а також працювати над поглибленням проєктів співпраці та зміцненні політичних зв'язків з місцевою владою.

У відомстві додали, що Франція підтверджує свою повагу до територіальної цілісності Данії.

Як писали, Канада цього тижня має намір відкрити своє перше дипломатичне представництво в Гренландії цього тижня. До Нуука вирушила делегація канадських посадовців, щоб офіційно відкрити генеральне консульство.

Нагадаємо, на початку цього року Гренландія опинилися у центрі конфлікту між Сполученими Штатами та європейськими країнами. Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання контролювати острів.

21 січня Трамп заявив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії.

На цьому тлі представники Сполучених Штатів, Данії та Гренландії 28 січня відновили переговори для врегулювання дипломатичної кризи довкола арктичного острова.