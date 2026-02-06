Еще одна страна открывает консульство в Гренландии

Франция, вслед за Канадой, открывает генеральное консульство в Гренландии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Франции.

Таким образом Франция стала первой страной Европейского Союза, которая открыла генконсульство в Гренландии.

Как сообщили в МИД, французское представительство в Нууке возглавил Жан-Ноэль Пуарье. Он приступил к исполнению своих обязанностей в пятницу, 6 февраля.

Пуарье поручили обеспечивать услугами французскую общину в Гренландии, а также работать над углублением проектов сотрудничества и укреплением политических связей с местными властями.

В ведомстве добавили, что Франция подтверждает свое уважение к территориальной целостности Дании.

Как писали, Канада на этой неделе намерена открыть свое первое дипломатическое представительство в Гренландии. В Нууку отправилась делегация канадских чиновников, чтобы официально открыть генеральное консульство.

Напомним, в начале этого года Гренландия оказалась в центре конфликта между Соединенными Штатами и европейскими странами. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании контролировать остров.

21 января Трамп заявил, что сформировал основу для будущего соглашения по Гренландии.

На этом фоне представители Соединенных Штатов, Дании и Гренландии 28 января возобновили переговоры для урегулирования дипломатического кризиса вокруг арктического острова.