Еще одна страна открывает консульство в Гренландии
Франция, вслед за Канадой, открывает генеральное консульство в Гренландии.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Франции.
Таким образом Франция стала первой страной Европейского Союза, которая открыла генконсульство в Гренландии.
Как сообщили в МИД, французское представительство в Нууке возглавил Жан-Ноэль Пуарье. Он приступил к исполнению своих обязанностей в пятницу, 6 февраля.
Пуарье поручили обеспечивать услугами французскую общину в Гренландии, а также работать над углублением проектов сотрудничества и укреплением политических связей с местными властями.
В ведомстве добавили, что Франция подтверждает свое уважение к территориальной целостности Дании.
Как писали, Канада на этой неделе намерена открыть свое первое дипломатическое представительство в Гренландии. В Нууку отправилась делегация канадских чиновников, чтобы официально открыть генеральное консульство.
Напомним, в начале этого года Гренландия оказалась в центре конфликта между Соединенными Штатами и европейскими странами. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании контролировать остров.
21 января Трамп заявил, что сформировал основу для будущего соглашения по Гренландии.
На этом фоне представители Соединенных Штатов, Дании и Гренландии 28 января возобновили переговоры для урегулирования дипломатического кризиса вокруг арктического острова.