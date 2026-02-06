Словенія виділила пів мільйона євро на підтримку енергетики України

Уряд Словенії на засіданні у п’ятницю ухвалив рішення про виділення коштів до Фонду енергетичної підтримки України при Енергетичній спільноті на загальну суму 500 тисяч євро.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Словенії, повідомляє "Європейська правда".

Мета внеску – допомога у відновленні української енергетичної інфраструктури, яка була пошкоджена або знищена внаслідок атак РФ.

Посол України в Словенії Петро Бешта в листі до прем'єр-міністра країни Роберта Голоба та міністра фінансів Клемена Боштанчича від 21 січня року звернув увагу на нестабільність ситуації в енергетичному секторі України.

Посол закликав словенський уряд розглянути можливість внеску до Фонду енергетичної підтримки України.

Також 28 січня висока представнийя ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас та європейський комісар з питань енергетики та житлової політики Дан Йоргенсен звернулися до міністрів закордонних справ та міністрів енергетики країн-членів ЄС із листом із закликом надати Україні невідкладну допомогу, окрема, шляхом внеску до Фонду.

"Внеском та допомогою Україні в критичній ситуації Словенія знову підтвердить свою солідарність з Україною. З початку російської агресії проти України Словенія надає Україні кошти у вигляді гуманітарної допомоги та проєктів розвитку", – зазначили в МЗС.

За попередніми даними, до кінця 2025 року словенська допомога Україні склала майже 61 млн євро.

З 2024 року словенська допомога Україні почала переорієнтовуватися на відновлення та проекти розвитку, з більшим залученням словенських виконавчих організацій та передачею словенських знань і досвіду українським партнерам.

Повідомляли також, що Норвегія підписала новий внесок 86,4 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.

Раніше стало відомо, що Швеція вирішила виділити 100 млн доларів енергетичної підтримки.

Своєю чергою Франція виділяє 70 млн євро на підтримку проєктів, які будуть реалізовані в Україні у межах роботи Фонду підтримки критичної інфраструктури.