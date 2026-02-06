Словения выделила полмиллиона евро на поддержку энергетики Украины

Правительство Словении на заседании в пятницу приняло решение о выделении средств в Фонд энергетической поддержки Украины при Энергетическом сообществе на общую сумму 500 тысяч евро.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Словении, сообщает "Европейская правда".

Цель взноса – помощь в восстановлении украинской энергетической инфраструктуры, которая была повреждена или уничтожена в результате атак РФ.

Посол Украины в Словении Петр Бешта в письме к премьер-министру страны Роберту Голобу и министру финансов Клемену Боштанчичу от 21 января этого года обратил внимание на нестабильность ситуации в энергетическом секторе Украины.

Посол призвал словенское правительство рассмотреть возможность взноса в Фонд энергетической поддержки Украины.

Также 28 января высокий представитель ЕС по вопросам внешней и безопасности Кая Каллас и европейский комиссар по вопросам энергетики и жилищной политики Дан Йоргенсен обратились к министрам иностранных дел и министрам энергетики стран-членов ЕС с письмом с призывом оказать Украине неотложную помощь, в частности, путем взноса в Фонд.

"Взносом и помощью Украине в критической ситуации Словения вновь подтвердит свою солидарность с Украиной. С начала российской агрессии против Украины Словения предоставляет Украине средства в виде гуманитарной помощи и проектов развития", – отметили в МИД.

По предварительным данным, до конца 2025 года словенская помощь Украине составила почти 61 млн евро.

С 2024 года словенская помощь Украине начала переориентироваться на восстановление и проекты развития, с большим привлечением словенских исполнительных организаций и передачей словенских знаний и опыта украинским партнерам.

Сообщалось также, что Норвегия подписала новый взнос в размере 86,4 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины.

Ранее стало известно, что Швеция решила выделить 100 млн долларов энергетической поддержки.

В свою очередь Франция выделяет 70 млн евро на поддержку проектов, которые будут реализованы в Украине в рамках работы Фонда поддержки критической инфраструктуры.