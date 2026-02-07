Соглашения по Донбассу и ЗАЭС, по данным Reuters, на переговорах с РФ нет

На мирных переговорах по урегулированию войны между Россией и Украиной продолжают оставаться нерешенными два ключевых вопроса – по Донбассу и ЗАЭС.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, пишет "Европейская правда".

Как отметили несколько собеседников издания, самым большим препятствием для достижения мира в ближайшем будущем является отсутствие ясности относительно судьбы Донбасса.

Россия требует контроля над всем Донбассом как часть любого потенциального мирного урегулирования. Украина считает это требование неприемлемым, хотя официальные лица в Киеве выразили готовность рассмотреть креативные решения, такие как демилитаризованная зона или зона свободной торговли.

"В территориальном вопросе все еще нет прогресса", – отметил источник, знакомый с ситуацией.

Судьба Запорожской АЭС, крупнейшей атомной электростанции Европы, также оказалась сложным вопросом.

Один источник отметил, что Россия отклонила предложение США, согласно которому Вашингтон будет контролировать станцию и распределять ее энергию между Россией и Украиной.

Москва настаивает на том, чтобы контролировать станцию, предлагая Украине электроэнергию по низкой цене, что неприемлемо для Киева, отметил источник.

Даже если эти вопросы будут решены, украинские избиратели все равно могут отклонить любые территориальные уступки, вынесенные на референдум.

Также агентство Reuters сообщило, что на переговорах обсуждалась возможность подписания мирного соглашения в марте и проведения выборов в Украине в мае, однако часть собеседников, знакомых с переговорами, называет такой график фантастическим.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает подробный доклад от украинской делегации в субботу.

Согласно коммюнике по итогам трехсторонних переговоров 4–5 февраля в Абу-Даби, делегации США, Украины и России обсудили методы внедрения перемирия и мониторинг прекращения военных действий.