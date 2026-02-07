Президент подтвердил "тупик" на переговорах с РФ по двум ключевым вопросам

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что во время переговоров в Абу-Даби решить территориальный вопрос и вопрос ЗАЭС не удалось.

Об этом, как пишет "Европейская правда", глава государства сообщил во время общения с журналистами, его цитирует "Укринформ".

Президент отметил, что "сложные вопросы остались сложными".

"Украина еще раз подтвердила свою позицию по вопросу Донбасса. "Стоим, где стоим" – это самая справедливая и наиболее надежная на сегодня модель для прекращения огня, на наш взгляд", – сказал Зеленский.

Американская сторона, по его словам, вместо этого вновь поднимала вопрос о свободной экономической зоне.

"Хочу напомнить: в целом от идеи свободной экономической зоны ни Украина, ни Россия никогда не были в восторге. Россия хочет нашего ухода из Донецкой области, а мы говорили, что наиболее надежная позиция – "стоим, где стоим". Американская сторона предлагает такой компромиссный, с их точки зрения, вариант. И мы фиксируем, что стороны этот вопрос обсуждали", – отметил президент.

Он отметил, что на переговорах в Абу-Даби не достигнут прогресс и в вопросе функционирования ЗАЭС. По его словам, этот вопрос должен решаться в комплексе с, в частности, восстановлением Каховской ГЭС.

"Общего понимания пока так и не нашли в отношении Запорожской атомной станции. Все стороны осознают, что вопрос станции должен решаться вместе с вопросами восстановления плотины, использования воды и в целом экосистемы этой территории", – сказал глава государства.

Зеленский в очередной раз отметил, что территориальные вопросы должны решаться на уровне лидеров Украины, США и России. Он подтвердил свою готовность к таким переговорам.

Зеленский также сообщил, что Соединенные Штаты предложили завершить войну России против Украины до начала лета, поскольку позже у них будет другой приоритет – выборы в Конгресс.

Агентство Reuters сообщило в пятницу, что американские и украинские переговорщики обсудили возможность подписания мирного соглашения в марте и проведения выборов в Украине в мае.

Также агентство сообщило, что на переговорах продолжают оставаться нерешенными два ключевых вопроса – по Донбассу и ЗАЭС.