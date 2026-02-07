Зеленский: США снова предложили энергетическое перемирие, РФ пока согласия не дала

Президент Владимир Зеленский заявил, что представители США в Абу-Даби снова предложили ввести энергетическое перемирие.

Об этом, как пишет "Европейская правда", глава государства сообщил во время общения с журналистами, его цитирует "Укринформ".

По словам президента, Украина согласилась на американское предложение, а Россия согласия пока не дала.

"Америка предложила обеим сторонам вновь поддержать инициативу по деэскалации президента Соединенных Штатов в отношении энергетики. Украина подтвердила, Россия пока нет", – сказал Зеленский.

Он отметил, что обычно россияне дают ответ на такие инициативы после возвращения в РФ.

Зеленский также сообщил, что Соединенные Штаты предложили завершить войну России против Украины до начала лета, поскольку позже у них будет другой приоритет – выборы в Конгресс.

Кроме того, президент подтвердил, что во время переговоров в Абу-Даби решить территориальный вопрос и вопрос ЗАЭС пока не удалось.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский ожидает реакции на новые удары РФ, которые произошли ночью 7 февраля, от всех, кто поддерживает трехсторонние переговоры.