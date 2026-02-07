Зеленский: переговоры Украины и РФ впервые предложили провести на территории США

Соединенные Штаты впервые предложили провести очередной раунд трехсторонних переговоров по урегулированию войны России против Украины на своей территории.

Об этом, как пишет "Европейская правда", президент Владимир Зеленский рассказал на встрече с журналистами, его цитирует LIGA.

Президент рассказал, что местом проведения переговоров может стать Майами.

"Америка предложила впервые двум переговорным группам – Украины и России – встретиться в Соединенных Штатах Америки, наверное, в Майами, через неделю. Мы подтвердили свое участие", – сказал глава государства.

Также он сообщил, что разговаривал по телефону с украинской делегацией после всех встреч.

На 7 февраля запланированы персональные доклады переговорной команды после ее возвращения из ОАЭ в Украину.

Зеленский также сообщил, что Соединенные Штаты предложили завершить войну России против Украины до начала лета, поскольку позже у них будет другой приоритет – выборы в Конгресс.

Кроме того, президент подтвердил, что во время переговоров в Абу-Даби решить территориальный вопрос и вопрос ЗАЭС пока не удалось.

Также Зеленский заявил, что представители США в Абу-Даби снова предложили ввести энергетическое перемирие.