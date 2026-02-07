Зеленський: Росія запропонувала США пакет співробітництва на $12 трильйонів

Між США та Росією є ймовірність підписання документів про економічне співробітництво на близько 12 трильйонів доларів.

Про це, як пише "Європейська правда", президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, його цитує "Укрінформ".

За словами глави держави, розвідка ознайомила його з так званим "пакетом Дмитрієва", що пропонує економічне співробітництво між РФ і США.

"Там обсяг близько 12 трильйонів доларів. Це начебто пакет економічного співробітництва між Америкою та Росією. Тобто ми чуємо про ймовірність таких або подібних двосторонніх документів між Америкою і Росією", – сказав президент.

За його словами, у медіа є різні сигнали, що у цих документах можуть бути також питання, пов’язані з Україною. "Ми чітко показуємо, що Україна не буде підтримувати навіть ймовірні такі домовленості сторін про нас без нас", – наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що українська делегація повідомила позицію президента, що якщо будуть ті чи інші двосторонні домовленості Росії та США, то пункти, які будуть повʼязані з Україною, не можуть суперечити Конституції України, законам України, і не варто їх обговорювати без України.

"Україна буде демонструвати свою реакцію щодо цього у разі таких ризиків", – сказав він.

В грудні ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Дональда Трампа передала своїм європейським колегам серію документів, в яких викладено її бачення повернення Росії до світової економіки.

В лютому в МЗС Росії заявили, що передали США пропозиції щодо усунення "серйозних бар'єрів" на шляху до повноцінного "оздоровлення" відносин.