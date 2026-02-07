СМИ: Белый дом планирует впервые собрать Совет мира Трампа

Белый дом планирует провести 19 февраля встречу лидеров Совета мира Дональда Трампа.

Об этом агентству Axios стало известно от американского чиновника и дипломатов из четырех стран, пишет "Европейская правда".

Белый дом хочет использовать эту встречу, чтобы продвинуть реализацию второй фазы соглашения о прекращении огня в Газе и собрать средства для восстановления.

"Это будет первая встреча Совета мира и конференция по сбору средств для восстановления Газы", – сказал американский чиновник.

Планы по саммиту находятся на начальной стадии и еще могут измениться.

Сейчас Совет мира насчитывает 27 членов, а его председателем является Трамп. Совет Безопасности ООН уполномочил его контролировать выполнение соглашения о прекращении огня в Газе и работать над вопросами управления и восстановления.

В пятницу администрация Трампа начала обращаться к десяткам стран, чтобы пригласить их лидеров и обсудить логистику. Они планируют провести встречу в Институте мира, который Трамп недавно переименовал в свою честь.

"Пока ничего не подтверждено, но администрация планирует это и начала проверять, какие лидеры смогут принять участие", – сообщил один источник.

Израильские чиновники заявляют, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху должен встретиться с Трампом в Белом доме 18 февраля, за день до запланированного собрания.

Напомним, документы о создании Совета мира под руководством президента США Дональда Трампа подписали 22 января в Давосе.

На церемонии подписания присутствовали представители менее 20 стран, из ЕС участие приняли только премьер-министры Венгрии и Болгарии.

Присоединиться к Совету пригласили Беларусь и Россию. 20 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко первым подписал документ о присоединении страны к Совету мира по приглашению Трампа.

Между тем глава Кремля Владимир Путин заявил, что готов внести вклад в Совет мира за счет замороженных в Соединенных Штатах российских активов.