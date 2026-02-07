Глава Мюнхенської конференції попередив про загрози Європі у разі припинення вогню в Україні

У разі припинення вогню в Україні російська загроза на східному фланзі НАТО може посилитися, вважає голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

За словами Ішингера, поки Україна захищає Європу, "небезпека не така вже й велика". Він пояснив це тим, що російська армія під час бойових дій в Україні "втрачає тисячі солдатів щотижня", а щойно в Україні припиниться вогонь, ситуація зміниться.

"Тоді Путін зможе спокійно продовжувати свою програму озброєння, а ситуація із загрозою для країн НАТО на східному фланзі погіршиться", – зазначив він в інтерв'ю Tagesspiegel, опублікованому у суботу, 7 лютого.

Тим не менш, Ішингер наголосив, що найголовнішим завданням є якнайшвидше припинити загибель людей.

"Немає нічого, чого б я бажав більше для народу України. Але російська загроза для нас, німців, також зросте, якщо майбутнє припинення вогню не супроводжуватиметься значим обмеженням військового розгортання в західних військових округах Росії", – переконаний Ішингер.

Те, як закінчиться війна в Україні, є "вирішальним питанням для Німеччини та Європи", підкреслив Ішингер.

За його словами, сьогодні Україна захищає не лише власну територію, але й усю Європу.

Очікується, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться 13-15 лютого.

Раніше Ішингер пояснив, чому Росію не запросили на захід.

У січні Ішингер розкритикував зосередженість дебатів на Всесвітньому економічному форумі у Давосі на Гренландії, в той час як основною темою мала бути війна РФ проти України.