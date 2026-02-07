Глава Мюнхенской конференции предупредил об угрозах Европе в случае прекращения огня в Украине

В случае прекращения огня в Украине российская угроза на восточном фланге НАТО может усилиться, считает глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

По словам Ишингера, пока Украина защищает Европу, "опасность не так уж велика". Он объяснил это тем, что российская армия во время боевых действий в Украине "теряет тысячи солдат каждую неделю", а как только в Украине прекратится огонь, ситуация изменится.

"Тогда Путин сможет спокойно продолжать свою программу вооружения, а ситуация с угрозой для стран НАТО на восточном фланге ухудшится", – отметил он в интервью Tagesspiegel, опубликованном в субботу, 7 февраля.

Тем не менее, Ишингер подчеркнул, что самой главной задачей является как можно более быстрое прекращение гибели людей.

"Нет ничего, чего бы я желал больше для народа Украины. Но российская угроза для нас, немцев, также возрастет, если будущее прекращение огня не будет сопровождаться значительным ограничением военного развертывания в западных военных округах России", – убежден Ишингер.

То, как закончится война в Украине, является "решающим вопросом для Германии и Европы", подчеркнул Ишингер.

По его словам, сегодня Украина защищает не только свою территорию, но и всю Европу.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 13-15 февраля.

Ранее Ишингер объяснил, почему Россию не пригласили на мероприятие.

В январе Ишингер раскритиковал сосредоточенность дебатов на Всемирном экономическом форуме в Давосе на Гренландии, в то время как основной темой должна была быть война РФ против Украины.