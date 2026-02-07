Глава МИД Литвы: Путин блефует по поводу энергетического перемирия и продолжает террор

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Бурдис заявил, что российский лидер Владимир Путин блефует по поводу энергетического перемирия и вместо этого продолжает терроризировать украинцев, используя зиму как оружие.

Об этом министр написал в субботу в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

"На фоне продолжения попыток мирных переговоров и блефа Путина относительно "энергетического перемирия" Россия продолжает использовать зиму как оружие, осуществляя массовые ночные атаки на Украину и намеренно нацеливаясь на гражданскую энергетическую инфраструктуру", – заявил Будрис.

Он добавил, что замораживать людей в темноте, когда температура резко падает, – это чистый террор.

"Эти систематические удары по энергетической инфраструктуре, включая объекты, связанные с ядерной энергетикой, являются военными преступлениями по международному праву и должны быть наказаны реальными мерами, а не только заявлениями о беспокойстве, включая действия в Международном уголовном суде. Те, кто приказывает и осуществляет эти атаки, должны понести уголовную ответственность", – заявил литовский министр.

Он добавил, что Литва недавно подарила Украине генераторы на сумму 2,4 млн евро, а масштаб атак России требует соответствующего увеличения усилий от всех.

"Слова и иллюзии сдержанности не остановят Россию. Только сила, солидарность и ответственность могут заставить ее прекратить агрессивную войну", – добавил Будрис.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что представители США в Абу-Даби снова предложили ввести энергетическое перемирие, но Россия на него пока не согласилась.

Зеленский также сообщил, что Соединенные Штаты предложили завершить войну России против Украины до начала лета, поскольку позже у них будет другой приоритет – выборы в Конгресс.