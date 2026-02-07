В Италии во время старта Олимпиады зафиксировали повреждения железнодорожной инфраструктуры

Начало зимних Олимпийских игр в Италии сопровождалось серией инцидентов на железной дороге: зафиксировано три факта повреждения инфраструктуры; следователи не исключают, что это была скоординированная демонстративная акция анархистских группировок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство ANSA.

Правоохранители видят в этих событиях почерк, похожий на диверсии во Франции 2024 года, которые произошли перед открытием Олимпиады в Париже.

На обычной железнодорожной линии Болонья-Падуя на одной из стрелок развязки нашли самодельную взрывчатку. На скоростном участке этой же линии злоумышленники пробрались в технический колодец и перерезали электрические кабели. Кроме того, на линии Болонья-Анкона вспыхнула электрическая будка.

Сейчас итальянские следователи проводят детальные проверки. Основная версия – "анархистский след", целью которого было привлечь внимание к своим идеям путем парализации транспортного сообщения в стране во время масштабного международного события.

Напомним, в начале февраля РФ осуществила кибератаки на Италию, несмотря на призывы к миру во время Олимпийских игр.

Стоит отметить, что президент Италии Серджо Маттарелла призвал к прекращению военных действий на время проведения Олимпийских игр-2026 в Милане-Кортини.