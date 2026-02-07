У Польщі затримали українця, який чекав на групу нелегальних мігрантів на кордоні

У Підляському воєводстві, неподалік селища Садзавкі, польські прикордонники спільно з представниками Сил територіальної оборони виявили групу з 12 іноземців-нелегалів та затримали водія-українця, який мав їх вивезти.

Про це повідомили польські прикордонники, пише "Європейська правда".

За словами прикордонників, мігранти незаконно потрапили на територію Польщі з боку Литви.

Нелегальних мігрантів виявили приблизно за один кілометр від державної межі. На місці події також затримали водія, який очікував на іноземців, щоб вивезти їх далі вглиб країни. Як з’ясували охоронці кордону, чоловік є громадянином України.

"Неподалік на них (мігрантів. – Ред.) чекав автобус з німецькими номерними знаками. Водій з громадянством України був затриманий", – повідомили прикордонники.

Наразі тривають слідчі дії. Водію загрожує відповідальність за сприяння незаконному переправленню осіб через кордон.

Нагадаємо, у січні Литва повідомила про різке зростання вторинної міграції через Латвію.

В грудні група з 19 країн ЄС закликала Європейську комісію посилити політику щодо міграції за межами кордонів Євросоюзу.