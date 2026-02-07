В Польше задержали украинца, который ждал группу нелегальных мигрантов на границе

В Подляском воеводстве, недалеко от поселка Садзавки, польские пограничники совместно с представителями Сил территориальной обороны обнаружили группу из 12 иностранцев-нелегалов и задержали водителя-украинца, который должен был их вывезти.

Об этом сообщили польские пограничники, пишет "Европейская правда".

По словам пограничников, мигранты незаконно попали на территорию Польши со стороны Литвы.

Нелегальных мигрантов обнаружили примерно в одном километре от государственной границы. На месте происшествия также задержали водителя, который ждал иностранцев, чтобы вывезти их дальше вглубь страны. Как выяснили пограничники, мужчина является гражданином Украины.

"Неподалеку их (мигрантов. – Ред.) ждал автобус с немецкими номерными знаками. Водитель с гражданством Украины был задержан", – сообщили пограничники.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Водителю грозит ответственность за содействие незаконной переправке лиц через границу.

Напомним, в январе Литва сообщила о резком росте вторичной миграции через Латвию.

В декабре группа из 19 стран ЕС призвала Европейскую комиссию усилить политику в отношении миграции за пределами границ Евросоюза.