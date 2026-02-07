Орбан назвал Украину врагом Венгрии

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Украина является врагом Венгрии.

Об этом он сказал, выступая на "антивоенном митинге" в городе Сомбатхей, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание Index.

По словам главы венгерского правительства, Украина постоянно требует от Брюсселя лишить Венгрию дешевой российской энергии, что грозит высокими ценами на коммунальные услуги для венгров.

"Любой, кто это говорит, является врагом Венгрии, поэтому Украина – наш враг", – заявил Виктор Орбан.

Он добавил, что без снижения коммунальных платежей расходы на коммунальные услуги для венгерских семей вырастут на 1 миллион форинтов в год (это около 2600 евро).

Орбан также сказал, что поскольку Украина является соседом Венгрии, то с ней придется сотрудничать, но допускать ее к членству в ЕС нельзя.

2 февраля Венгрия подала иск в Суд Европейского Союза с целью обжаловать Регламент REPowerEU, который запрещает импорт российского газа в ЕС.

Европейский Союз будет имплементировать принятое законодательство о полном отказе ЕС от российского газа в 2027 году, несмотря на иск Венгрии.

Напомним, недавно в интервью "ЕвроПравде" глава МИД Украины Андрей Сибига назвал Орбана угрозой для собственного народа и для закарпатских венгров.

Также Сибига объяснил свои последние острые заявления в адрес Венгрии и заверил, что Украина готовится к различным сценариям после венгерских парламентских выборов, которые должны пройти в апреле.