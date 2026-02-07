Орбан поедет к Трампу на заседание его Совета мира

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во второй раз за короткое время посетит Вашингтон – на этот раз, чтобы принять участие в заседании Совета мира Дональда Трампа.

Об этом он сказал, выступая в городе Сомбатхей, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание Index.

По данным издания, Орбан заявил, что через две недели посетит Вашингтон для участия во встрече Совета мира по Газе.

Виктор Орбан в последний раз посещал Вашингтон 7 ноября 2025 года. По итогам визита Венгрия получила временное освобождение от американских санкций в отношении российских энергетических компаний.

Взаимодействие Орбана с президентом США является важной частью его кампании перед парламентскими выборами 12 апреля.

По информации издания Axios, Белый дом планирует провести 19 февраля встречу лидеров Совета мира Дональда Трампа.

В настоящее время Совет мира насчитывает 27 членов, а его председателем является Трамп. Совет Безопасности ООН уполномочил его контролировать выполнение соглашения о прекращении огня в Газе и работать над вопросами управления и восстановления.

Напомним, документы о создании Совета мира под руководством президента США Дональда Трампа подписали 22 января в Давосе.

На церемонии подписания присутствовали представители менее 20 стран, от ЕС участие приняли только премьер-министры Венгрии и Болгарии.