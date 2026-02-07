Bloomberg: в ЄС міркують над новою кредитною програмою для фінансування оборони

Європейський Союз вивчає можливості залучення нового фінансування оборони після того, як теперішня кредитна програма SAFE на 150 млрд євро виявилася вкрай популярною.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників агентства, обговорення перебувають на ранньому етапі, оскільки Європейська комісія все ще розподіляє кошти в межах чинної кредитної програми SAFE. Посадовці також очікують, що у фонді залишиться кілька мільярдів євро через розбіжності між запитами країн і остаточними контрактами.

Втім, після того, як кошти буде вичерпано цієї весни, Єврокомісія проаналізує процес і оцінить доцільність нового раунду фінансування, який потенційно може включати другу кредитну програму, зазначили джерела.

Ці переговори відображають прагнення ЄС швидко наростити власне оборонне виробництво, щоб захиститися від агресивної політики Росії, на тлі бажання президента США Дональда Трампа скоротити зобов’язання США у сфері безпеки в Європі.

Торік ЄС створив цю кредитну програму з метою заохочення спільних оборонних закупівель і спрощення процедур переміщення військової техніки континентом. Програму назвали SAFE.

План передбачав, що Єврокомісія залучатиме кошти на ринках капіталу та надаватиме їх у вигляді кредитів країнам для закупівлі конкретної продукції, якої бракує Європі, зокрема ракет, наземної техніки та систем протиракетної оборони.

Пропозиція виявилася популярною: спочатку країни ЄС подали запити на 190 млрд євро. Згодом комісія схвалила близько 150 млрд євро і попросила держави підготувати плани витрат. Наразі виконавчий орган ЄС опрацьовує ці плани та надає кошти у вигляді довгострокових пільгових кредитів.

Останніми днями комісія схвалила плани для 19 країн, ще кілька залишаються на розгляді.

Регламент SAFE був ухвалений 27 травня 2025 року як частина амбітного пакета Readiness 2030. 15 січня Єврокомісія схвалила заявки першої групи країн ЄС на фінансування переозброєння.