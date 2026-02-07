Bloomberg: в ЕС обсуждают новую кредитную программу для финансирования обороны

Европейский Союз изучает возможности привлечения нового финансирования обороны после того, как нынешняя кредитная программа SAFE на 150 млрд евро оказалась крайне популярной.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников агентства, обсуждения находятся на ранней стадии, поскольку Европейская комиссия все еще распределяет средства в рамках действующей кредитной программы SAFE. Чиновники также ожидают, что в фонде останется несколько миллиардов евро из-за расхождений между запросами стран и окончательными контрактами.

Впрочем, после того, как средства будут исчерпаны этой весной, Еврокомиссия проанализирует процесс и оценит целесообразность нового раунда финансирования, который потенциально может включать вторую кредитную программу, отметили источники.

Эти переговоры отражают стремление ЕС быстро нарастить собственное оборонное производство, чтобы защититься от агрессивной политики России, на фоне желания президента США Дональда Трампа сократить обязательства США в сфере безопасности в Европе.

В прошлом году ЕС создал эту кредитную программу с целью поощрения совместных оборонных закупок и упрощения процедур перемещения военной техники по континенту. Программу назвали SAFE.

План предусматривал, что Еврокомиссия будет привлекать средства на рынках капитала и предоставлять их в виде кредитов странам для закупки конкретной продукции, которой не хватает Европе, в частности ракет, наземной техники и систем противоракетной обороны.

Предложение оказалось популярным: сначала страны ЕС подали запросы на 190 млрд евро. Впоследствии комиссия одобрила около 150 млрд евро и попросила государства подготовить планы расходов. Сейчас исполнительный орган ЕС прорабатывает эти планы и предоставляет средства в виде долгосрочных льготных кредитов.

В последние дни комиссия одобрила планы для 19 стран, еще несколько остаются на рассмотрении.

Регламент SAFE был принят 27 мая 2025 года как часть амбициозного пакета Readiness 2030. 15 января Еврокомиссия одобрила заявки первой группы стран ЕС на финансирование перевооружения.