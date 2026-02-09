В Испании нарушено железнодорожное сообщение из-за забастовки машинистов

В понедельник, 9 февраля, в Испании фиксируют перебои в железнодорожном сообщении из-за трехдневной забастовки машинистов, которые требуют усилить условия безопасности после двух смертельных аварий в январе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Забастовка, организованная главным профсоюзом машинистов Semaf, была объявлена после того, как более 40 человек погибли в результате столкновения двух скоростных поездов в Андалусии, а еще один человек погиб в результате аварии в Каталонии двумя днями позже.

Министр транспорта Оскар Пуэнте провел в выходные переговоры с профсоюзами, чтобы остановить забастовку, но они закончились неудачей.

"Постоянное ухудшение безопасности на железной дороге неприемлемо", – говорится в заявлении Semaf.

Забастовки ухудшают и без того хаотичное состояние железнодорожного сообщения в последние недели после январских аварий.

В Барселоне и прилегающих регионах пригородные поезда регулярно задерживаются и отменяются с момента железнодорожной аварии 20 января, поскольку пути проверяются и ремонтируются. Это также повлияло на грузовые перевозки во Францию и порты Барселоны и Валенсии.

В Испании поезда перевозят в среднем около 1,4 миллиона пассажиров в день, совершая примерно 5000 рейсов. По данным инфраструктурного оператора Adif, страна имеет более 3000 километров высокоскоростных железных дорог, что делает ее второй по величине сетью в мире.

Высокоскоростные поезда серьезно пострадали после аварии 18 января в Андалусии. Их скорость была снижена, что увеличило время в пути. Поезда вынуждены двигаться медленнее, когда машинисты сообщают о проблемах с безопасностью железной дороги, которые необходимо проверить.

Железнодорожный кризис также усилил политическое давление на правительство премьер-министра Педро Санчеса.

Напомним, 18 января в испанском Адамусе поезд Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и столкнулся с поездом Alvia, двигавшимся в противоположном направлении.

Жертвами аварии стали 45 человек.

Расследование показало, что причиной катастрофы могли стать трещины в рельсах.