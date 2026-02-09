В уряді Британії кажуть, що відставка Стармера буде помилкою

Державна міністерка з питань професійної підготовки, навчання та вищої освіти Великої Британії Джекі Сміт підтримала прем’єр-міністра Кіра Стармера на тлі чуток про його можливу відставку.

Заяву Сміт наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

Джекі Сміт, ветеран Лейбористської партії, яка раніше також працювала в урядах Тоні Блера і Гордона Брауна, сказала, що "хорошою ідеєю" було те, що глава адміністрації прем'єр-міністра Морган Максвіні подав у відставку в неділю, але додала, що Стармер не повинен слідувати за ним.

Вона переконана, що депутати і уряд не повинні зараз виступати проти прем'єр-міністра.

"Однією з помилок попередніх урядів, якої дуже важливо уникнути цьому лейбористському уряду, є зосередження уваги на внутрішніх суперечках. Я вважаю, що це було б помилкою, і сподіваюся, що мої колеги не підуть цим шляхом", – сказала Сміт.

Сміт також попередила колег з кабінету міністрів, щоб вони припинили інтриги.

Вони повинні "ймовірно, трохи більше зосередитися – і, безумовно, вони повинні змусити своїх радників трохи більше зосередитися – на змінах, які ми вносимо в країну, а не на змінах, які можуть статися в керівництві Лейбористської партії в далекому майбутньому", переконана вона.

Чутки про відставку Стармера з’явились на тлі скандалу навколо експосла у США Пітера Мендельсона, який фігурує у справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Скандал спричинила публікація Мін’юстом США файлів Епштейна, з яких випливає, що призначений Стармером на посаду посла у США Пітер Мендельсон, судячи з усього, надіслав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.

Раніше Стармер перепросив за призначення Мендельсона послом у США попри те, що були відомі його зв'язки з педофілом-фінансистом Джеффрі Епштейном.