В правительстве Британии говорят, что отставка Стармера будет ошибкой

Государственный министр по вопросам профессиональной подготовки, обучения и высшего образования Великобритании Джеки Смит поддержала премьер-министра Кира Стармера на фоне слухов о его возможной отставке.

Заявление Смит приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

Джеки Смит, ветеран Лейбористской партии, которая ранее также работала в правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна, сказала, что "хорошей идеей" было то, что глава администрации премьер-министра Морган Максвини подал в отставку в воскресенье, но добавила, что Стармер не должен следовать за ним.

Она убеждена, что депутаты и правительство не должны сейчас выступать против премьер-министра.

"Одна из ошибок предыдущих правительств, которой очень важно избежать этому лейбористскому правительству, – это сосредоточение внимания на внутренних спорах. Я считаю, что это было бы ошибкой, и надеюсь, что мои коллеги не пойдут по этому пути", – сказала Смит.

Смит также предупредила коллег из кабинета министров, чтобы они прекратили интриги.

Они должны "вероятно, немного больше сосредоточиться – и, безусловно, они должны заставить своих советников немного больше сосредоточиться – на изменениях, которые мы вносим в страну, а не на изменениях, которые могут произойти в руководстве Лейбористской партии в далеком будущем", убеждена она.

Слухи об отставке Стармера появились на фоне скандала вокруг экс-посла в США Питера Мендельсона, который фигурирует в деле сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Скандал вызвала публикация Минюстом США файлов Эпштейна, из которых следует, что назначенный Стармером на должность посла в США Питер Мендельсон, судя по всему, прислал Эпштейну детали чувствительных экономических дискуссий правительства Великобритании.

Ранее Стармер извинился за назначение Мендельсона послом в США несмотря на то, что были известны его связи с педофилом-финансистом Джеффри Эпштейном.