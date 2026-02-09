Лидер лейбористов Шотландии призвал Стармера уйти в отставку

Лидер Лейбористской партии Шотландии Анас Сарвар считает, что британский премьер-министр Кир Стармер должен уйти в отставку на фоне скандала, возникшего из-за раскрытия связей экс-посла Великобритании в США Питера Мендельсона с осужденным за сексуальные преступления американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Об этом он заявил в понедельник, 9 февраля, цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

Сарвар стал самым высокопоставленным политиком из Лейбористской партии, который публично выступил против руководства Стармера на фоне скандала. Он призвал премьера Великобритании уйти в отставку, аргументировав это тем, что стало слишком много случаев, когда руководство "принимает неправильные решения".

"Было слишком много случаев, когда принимались неправильные решения, было слишком много ошибок, и это отвлекает от важной работы правительства", – сказал Сарвар.

Также он заявил, что Мендельсон предал Великобританию и партию, членом которой когда-то был.

Отметим, в этот же день пресс-секретарь премьера Великобритании опроверг слухи об отставке главы правительства, которые усилились после того, как с должности ушел глава его аппарата Морган Максвини, а также его директор по коммуникациям в правительстве Тим Аллан.

В последние дни премьерство Стармера оказалось под угрозой на фоне скандала вокруг экс-посла в США Питера Мендельсона, который имел связи с осужденным в США сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Скандал вызвала публикация Минюстом США файлов Эпштейна, из которых следует, что назначенный Стармером на должность посла в США Питер Мендельсон, судя по всему, прислал Эпштейну детали чувствительных экономических дискуссий правительства Великобритании.

Ранее Стармер извинился за назначение Мендельсона послом в США, несмотря на то, что были известны его связи с Эпштейном.