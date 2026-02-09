Брат короля Британии мог передавать Эпштейну информацию об инвестициях в Афганистане

Новые файлы по делу осужденного за сексуальные преступления американского финансиста Джеффри Эпштейна свидетельствуют, что брат короля Великобритании Чарльза III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор мог передавать ему конфиденциальную информацию об Афганистане накануне Рождества 2010 года.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Маунтбеттен-Виндзор, судя по электронному письму, обнародованному Министерством юстиции США, поделился с Эпштейном конфиденциальной информацией об инвестициях в Афганистане.

Электронное письмо было отправлено "Герцогом" Эпштейну 24 декабря 2010 года и адресовано „J".

"Прилагаю конфиденциальный отчет, подготовленный Провинциальной группой по восстановлению в провинции Гельманд для Международных инвестиционных возможностей", – написал Эндрю.

Неясно, о каких возможностях шла речь, или что содержалось в приложенном документе.

Брат короля Великобритании отметил, что собирается предоставить эту информацию "другим лицам из своей сети", но будет очень заинтересован в "комментариях, мнениях или идеях" Эпштейна.

Письмо подписано "А" и бывшей герцогской подписью.

Напомним, в октябре 2025 года Эндрю Маунтбеттена-Виндзора лишили титула принца из-за обвинений в связях со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном.

После публикации новых файлов по делу Эпштейна Эндрю уехал из королевской резиденции.

Как сообщалось, разоблачение новых фактов по делу Эпштейна вызвало политический скандал в Великобритании, в частности поставило под угрозу премьерство Кира Стармера.

Скандал вызвала публикация Минюстом США файлов Эпштейна, из которых следует, что назначенный Стармером на должность посла в США Питер Мендельсон, судя по всему, прислал Эпштейну детали чувствительных экономических дискуссий правительства Великобритании. Премьер-министра обвиняют в том, что он назначил Мендельсона послом после того, как раскрылись его связи с преступником.