Брат короля Британии мог передавать Эпштейну информацию об инвестициях в Афганистане
Новые файлы по делу осужденного за сексуальные преступления американского финансиста Джеффри Эпштейна свидетельствуют, что брат короля Великобритании Чарльза III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор мог передавать ему конфиденциальную информацию об Афганистане накануне Рождества 2010 года.
Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".
Маунтбеттен-Виндзор, судя по электронному письму, обнародованному Министерством юстиции США, поделился с Эпштейном конфиденциальной информацией об инвестициях в Афганистане.
Электронное письмо было отправлено "Герцогом" Эпштейну 24 декабря 2010 года и адресовано „J".
"Прилагаю конфиденциальный отчет, подготовленный Провинциальной группой по восстановлению в провинции Гельманд для Международных инвестиционных возможностей", – написал Эндрю.
Неясно, о каких возможностях шла речь, или что содержалось в приложенном документе.
Брат короля Великобритании отметил, что собирается предоставить эту информацию "другим лицам из своей сети", но будет очень заинтересован в "комментариях, мнениях или идеях" Эпштейна.
Письмо подписано "А" и бывшей герцогской подписью.
Напомним, в октябре 2025 года Эндрю Маунтбеттена-Виндзора лишили титула принца из-за обвинений в связях со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном.
После публикации новых файлов по делу Эпштейна Эндрю уехал из королевской резиденции.
Как сообщалось, разоблачение новых фактов по делу Эпштейна вызвало политический скандал в Великобритании, в частности поставило под угрозу премьерство Кира Стармера.
Скандал вызвала публикация Минюстом США файлов Эпштейна, из которых следует, что назначенный Стармером на должность посла в США Питер Мендельсон, судя по всему, прислал Эпштейну детали чувствительных экономических дискуссий правительства Великобритании. Премьер-министра обвиняют в том, что он назначил Мендельсона послом после того, как раскрылись его связи с преступником.