Железнодорожники Испании отменили общенациональную забастовку

Основные профсоюзы железнодорожников Испании отменили трехдневную общенациональную забастовку, которая началась в понедельник, 9 февраля, после того, как власти согласились увеличить инвестиции и усилить кадровое обеспечение после ряда громких железнодорожных аварий.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

В своем заявлении профсоюз машинистов поездов SEMAF сообщил, что добился выполнения всех своих требований благодаря соглашению, которое учитывает ежедневные проблемы безопасности, поднятые машинистами всех железнодорожных компаний, включая меры по инвестициям в инфраструктуру, рабочие группы и процедуры безопасности.

Профсоюз отметил, что Министерство транспорта, железнодорожный оператор Adif и государственная железнодорожная компания Renfe обязались принять меры, направленные на существенное улучшение управления безопасностью, а также установить четкие ограничения и ответственность и усилить кадровое обеспечение.

Профсоюзы CCOO и UGT, крупнейшие в стране, также сообщили своим членам в железнодорожном секторе, что забастовка отменена, при этом CCOO предупредила, что будет тщательно следить за надлежащим внедрением согласованных мер.

В Испании поезда перевозят в среднем около 1,4 миллиона пассажиров в день, совершая примерно 5000 рейсов. По данным инфраструктурного оператора Adif, страна имеет более 3000 километров высокоскоростных железных дорог, что делает ее второй по величине сетью в мире.

Высокоскоростные поезда подверглись серьезному воздействию после аварии 18 января в Андалусии. Их скорость была снижена, что увеличило время в пути. Поезда вынуждены двигаться медленнее, когда машинисты сообщают о проблемах с безопасностью железной дороги, которые необходимо проверить.

Железнодорожный кризис также усилил политическое давление на правительство премьер-министра Педро Санчеса.

Напомним, 18 января в испанском Адамусе поезд Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и столкнулся с поездом Alvia, двигавшимся в противоположном направлении.

Жертвами аварии стали 45 человек.

Расследование показало, что причиной катастрофы могли стать трещины в рельсах.