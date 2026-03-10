Трамп о разговоре с Путиным: посоветовал ему сосредоточиться на прекращении войны в Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел "хороший" телефонный разговор с правителем РФ Владимиром Путиным, в котором они обсудили войну в Украине и эскалацию на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Трамп заявил во время пресс-конференции.

Американский президент рассказал, что Путин предлагал ему помощь в войне на Ближнем Востоке. На что Трамп сказал ему сосредоточиться на прекращении войны в Украине.

"Я считаю, что это был позитивный разговор на эту тему, и мы, конечно, говорили о Ближнем Востоке. И он хочет быть полезным. Я сказал, что ты мог бы быть более полезным, если бы закончил войну между Украиной и Россией. Это было бы более полезно", – сказал Трамп.

Он заявил, что Путин хочет "быть конструктивным".

По словам американского президента, в разговоре они также обсуждали войну в Украине, которую Трамп назвал "бесконечной".

"Мы говорили об Украине, которая является просто бесконечной войной. И посмотрите, между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть. Они, кажется, не могут прийти к согласию", – заявил глава Белого дома.

Отметим, что телефонный разговор Трампа и Путина состоялся на фоне объявления американским президентом решения о снятии нефтяных санкций "против некоторых стран".

Ранее США разрешили Индии покупать российскую нефть в течение месяца в связи с ситуацией, сложившейся на фоне войны на Ближнем Востоке. Также сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность снятия дополнительных санкций с российской нефти.

Также писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отсрочке по предложению американской стороны трехсторонней встречи с РФ и США, которая планировалась на этой неделе.