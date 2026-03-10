Суд Косова заборонив президентці оголошувати дату дострокових виборів

Конституційний суд Косова у понеділок пізно ввечері заборонив президентці Вйосі Османі оголошувати дату дострокових виборів до 31 березня, що ще більше подовжує політичну кризу, яка охопила балканську країну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Koha.

У рішенні, опублікованому в понеділок, Конституційний суд тимчасово заборонив президентці призначати дату виборів, а також заморозив зусилля парламенту з обрання нового глави держави. Рішення суду залишається в силі до 31 березня.

Прем'єр-міністр Альбін Курті звернувся до Конституційного суду з проханням винести рішення щодо того, чи діяла Османі відповідно до конституції, коли розпустила парламент і призначила дострокові вибори.

Курті є колишнім союзником Османі, але вирішив не підтримувати її на другий термін на посаді президента. Уряд Курті привітав рішення суду та заявив, що очікує на рішення по суті, що надасть повну ясність.

Якщо парламентські вибори відбудуться, це будуть треті вибори за трохи більше ніж рік.

У п'ятницю президентка Вйоса Османі розпустила парламент і призначила дострокові вибори, не визначивши їх дату. Це сталося після того, як депутати не змогли обрати нового главу держави в конституційний термін.

Її рішення поглибило політичну кризу в Косові, що протягом більшої частини минулого року не мало діючого уряду, оскільки роздроблений парламент протягом місяців не міг обрати спікера.

Президентка оголосила дострокові вибори лише за кілька тижнів після того, як в країні затвердили уряд.