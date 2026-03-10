Суд Косова запретил президенту объявлять дату досрочных выборов

Конституционный суд Косова в понедельник поздно вечером запретил президенту Вьосе Османи объявлять дату досрочных выборов до 31 марта, что еще больше продлевает политический кризис, охвативший балканскую страну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Koha.

В решении, опубликованном в понедельник, Конституционный суд временно запретил президенту назначать дату выборов, а также заморозил усилия парламента по избранию нового главы государства. Решение суда остается в силе до 31 марта.

Премьер-министр Альбин Курти обратился в Конституционный суд с просьбой вынести решение относительно того, действовала ли Османи в соответствии с конституцией, когда распустила парламент и назначила досрочные выборы.

Курти является бывшим союзником Османи, но решил не поддерживать ее на второй срок на посту президента. Правительство Курти приветствовало решение суда и заявило, что ожидает решения по существу, которое предоставит полную ясность.

Если парламентские выборы состоятся, это будут третьи выборы за чуть более чем год.

В пятницу президент Османи распустила парламент и назначила досрочные выборы, не определив их дату. Это произошло после того, как депутаты не смогли избрать нового главу государства в конституционный срок.

Ее решение углубило политический кризис в Косове, которое в течение большей части прошлого года не имело действующего правительства, поскольку раздробленный парламент в течение месяцев не мог избрать спикера.

Президент объявила досрочные выборы лишь через несколько недель после того, как в стране утвердили правительство.