CNN: администрация Трампа обсуждает дальнейшее смягчение санкций в отношении нефти РФ

Администрация Трампа обсудила дальнейшее смягчение санкций в отношении российской нефти в рамках срочных мер по борьбе с ростом цен на энергоносители, вызванным войной с Ираном.

Об этом сообщили CNN источники, знакомые с этим вопросом, пишет "Европейская правда".

Этот потенциальный шаг направлен на поддержку мировых поставок нефти и противодействие фактическому прекращению поставок через Ормузский пролив, что привело к резкому росту цен в течение последней недели.

Президент Дональд Трамп в понедельник намекнул на возможность ослабления этих санкций, заявив во время пресс-конференции, что "у нас есть санкции против некоторых стран" и "мы собираемся снять эти санкции, пока ситуация не исправится".

На прошлой неделе Министерство финансов США предоставило Индии временное разрешение на закупку российской нефти, которая уже находится в море.

С тех пор представители администрации Трампа обсуждали дополнительное ослабление санкций, хотя осведомленные источники предупредили, что окончательное решение о масштабах и объеме таких мер еще не принято.

Во время встречи министров финансов G7 в понедельник европейские чиновники призвали США не предпринимать никаких шагов, которые позволили бы России получить значительную прибыль.

По данным СМИ, Соединенные Штаты якобы убеждают своих союзников в том, что анонсированное Трампом ослабление нефтяных санкций против "некоторых стран" будет в основном ограничено поставками в Индию.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что США не снимут санкции с России, поскольку это будет репутационный удар для всего мира и плохой пример для других.