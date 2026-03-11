ОП о приезде делегации Венгрии: может, венгры уже забыли, что такое двусторонние отношения
Советник президента Украины Дмитрий Литвин отреагировал на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который обвинил Владимира Зеленского во лжи относительно якобы визита венгерской делегации в Украину.
Об этом Литвин сказал в комментарии журналистам, сообщает "Европейская правда".
Сьянтяро заявил в среду вечером, что украинский президент лжет, когда говорит, что ему не известно о приезде венгерской делегации. Венгерский дипломат опубликовал ноту посольства Венгрии в МИД Украины, в которой сказано, что делегация будет находиться в четверг и в пятницу в Киеве. Венгерское посольство также попросило МИД содействовать организации встречи делегации с вице-премьером и министром энергетики Денисом Шмыгалем.
"Может, они там уже забыли, что такое двусторонние отношения, но официальные визиты – это договоренность, а не "бросили ноту", – прокомментировал Дмитрий Литвин.
Он также напомнил о комментарии МИД Украины, которое заявило, что "группа граждан Венгрии", которая заехала в Украину, не имеет официального статуса и запланированных встреч.
"МИД сегодня уже комментировало, что они заехали сюда неофициально, просто как группа частных лиц", – добавил Литвин.
Он также высказал предположение, что, похоже, "они ехали поизвестнеть в соцсетях".
11 марта венгерская делегация во главе с государственным секретарем Министерства энергетики Венгрии Габором Цепеком заявила о намерении посетить Украину, где планирует провести переговоры о возобновлении работы нефтепровода "Дружба" и проверить его состояние.
Президент Владимир Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.