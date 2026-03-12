Британські консерватори відновили заклики до відставки Стармера

Представники Консервативної партії Великої Британії поновили свої вимоги щодо відставки прем’єр-міністра Кіра Стармера після публікації урядових документів, які підтверджують, що його попереджали про ризики призначення Пітера Мендельсона, пов’язаного з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, послом у США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

В інтерв'ю Sky News заступник голови Консервативної партії Метт Вікерс сказав, що після публікацій нових файлів Стармер "однозначно" має подати у відставку, адже він заперечував свою обізнаність з оприлюдненими фактами.

"Коли ця справа вийшла назовні, він сказав нам, що якби знав те, що знає зараз, то не призначив би цього. Будь-хто, хто читав ці файли, розуміє, що він знав більш ніж достатньо, щоб не схвалювати це призначення. Його власний радник з національної безпеки попереджав його про це", – заявив Вікерс.

Посадовець назвав неприйнятним те, що прем’єр-міністр призначив Мендельсона послом у США вже після того, як стало відомо про його зв’язки з Епштейном.

"Він знав, що людина, яку він обрав для призначення на найпрестижнішу дипломатичну посаду цієї країни, мала зв’язки з найгіршим, найзлішим педофілом, який коли-небудь ходив по землі. Це неприйнятно. Це абсолютно неправильно", – додав він.

Напередодні британський уряд опублікував понад 100 сторінок документів у справі Мендельсона. Вони свідчать про те, що радники прямо вказували Стармеру, що стосунки Мендельсона із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном становлять загальний репутаційний ризик.

Наприкінці січня Міністерство юстиції США опублікувало нові файли у справі Епштейна, з яких випливає, що призначений Стармером на посаду посла у США Пітер Мендельсон, судячи з усього, надіслав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.

У минулому Стармер перепросив за призначення Мендельсона послом у США. Утім, його прем’єрство опинилося під загрозою на тлі скандалу. Згодом британський прем’єр відкинув чутки про свою відставку.

