Британские консерваторы возобновили призывы к отставке Стармера

Представители Консервативной партии Великобритании возобновили свои требования об отставке премьер-министра Кира Стармера после публикации правительственных документов, подтверждающих, что его предупреждали о рисках назначения Питера Мендельсона, связанного с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, послом в США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

В интервью Sky News заместитель председателя Консервативной партии Мэтт Викерс сказал, что после публикации новых файлов Стармер "однозначно" должен подать в отставку, ведь он отрицал свою осведомленность об обнародованных фактах.

"Когда это дело вышло наружу, он сказал нам, что если бы знал то, что знает сейчас, то не назначил бы его. Любой, кто читал эти файлы, понимает, что он знал более чем достаточно, чтобы не одобрять это назначение. Его собственный советник по национальной безопасности предупреждал его об этом", – заявил Викерс.

Чиновник назвал неприемлемым то, что премьер-министр назначил Мендельсона послом в США уже после того, как стало известно о его связях с Эпштейном.

"Он знал, что человек, которого он выбрал для назначения на самую престижную дипломатическую должность этой страны, имел связи с худшим, злым педофилом, который когда-либо ходил по земле. Это неприемлемо. Это абсолютно неправильно", – добавил он.

Накануне британское правительство опубликовало более 100 страниц документов по делу Мендельсона. Они свидетельствуют о том, что советники прямо указывали Стармеру, что отношения Мендельсона с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном представляют общий репутационный риск.

В конце января Министерство юстиции США опубликовало новые файлы по делу Эпштейна, из которых следует, что назначенный Стармером на должность посла в США Питер Мендельсон, судя по всему, прислал Эпштейну детали чувствительных экономических дискуссий правительства Британии.

В прошлом Стармер извинился за назначение Мендельсона послом в США. Впрочем, его премьерство оказалось под угрозой на фоне скандала. Впоследствии британский премьер опроверг слухи о своей отставке.

