Испанские истребители перехватили самолеты РФ в рамках миссии НАТО
Новости — Четверг, 12 марта 2026, 15:13 —
Испанские истребители перехватили два российских самолета в рамках миссии "Восточный страж".
Об этом сообщило Воздушное командование НАТО в соцсети Х, передает "Европейская правда".
В понедельник, 9 марта, испанские истребители в рамках миссии "Восточный страж" поднялись с авиабазы Шяуляй в Литве.
Самолеты перехватили и сопроводили два самолета ВВС России Су-24, летевших в международном воздушном пространстве вблизи границ НАТО.
Напомним, в январе шведские силы быстрого реагирования обнаружили и перехватили над Балтийским морем российские военные самолеты.
В конце февраля сообщали о подобном инциденте в зоне идентификации ПВО Аляски. Тогда отследили пять российских самолетов.
А в начале марта командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщило об обнаружении и отслеживании двух российских военных самолетов Ту-142, действовавших в зонах идентификации противовоздушной обороны Аляски и Канады.