Испанские истребители перехватили самолеты РФ в рамках миссии НАТО

Испанские истребители перехватили два российских самолета в рамках миссии "Восточный страж".

Об этом сообщило Воздушное командование НАТО в соцсети Х, передает "Европейская правда".

В понедельник, 9 марта, испанские истребители в рамках миссии "Восточный страж" поднялись с авиабазы Шяуляй в Литве.

Самолеты перехватили и сопроводили два самолета ВВС России Су-24, летевших в международном воздушном пространстве вблизи границ НАТО.

Фото: Х

Напомним, в январе шведские силы быстрого реагирования обнаружили и перехватили над Балтийским морем российские военные самолеты.

В конце февраля сообщали о подобном инциденте в зоне идентификации ПВО Аляски. Тогда отследили пять российских самолетов.

А в начале марта командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщило об обнаружении и отслеживании двух российских военных самолетов Ту-142, действовавших в зонах идентификации противовоздушной обороны Аляски и Канады.