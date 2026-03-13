Axios: Трамп заявил лидерам G7, что Иран "готов сдаться"

Президент США Дональд Трамп во время виртуальной встречи лидеров "Группы семи" заявил им, что Иран готовится объявить капитуляцию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно изданию Axios от чиновников из G7, знакомых с ходом разговора.

Виртуальное заседание лидеров G7 состоялось в среду, 11 марта. А через 24 часа после встречи новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи опубликовал свое первое заявление, пообещав продолжать войну.

Трамп похвастался результатами операции "Эпическая ярость" во время телефонного разговора G7, заявив, что он "избавился от рака, который угрожал всем". Американский президент утверждал, что Иран готовится капитулировать, однако не делает этого, потому что в Тегеране не осталось ни одного живого чиновника, который бы имел право принимать такое решение.

"Никто не знает, кто является лидером, поэтому никто не может объявить о капитуляции", – сказал Трамп, по словам двух источников.

Он высмеял нового верховного лидера Ирана, назвав его "легковесом".

Несмотря на заявления Трампа, иранский режим не проявляет никаких признаков неизбежной капитуляции или краха после почти двух недель войны, а вместо этого стремится получить больше рычагов влияния, перекрыв Ормузский пролив – важный маршрут мировой транспортировки нефти.

Также Axios стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора G7 призвали Трампа не позволять России использовать войну на Ближнем Востоке для ослабления санкций.

Несмотря на возражения трех европейских государств, Министерство финансов США объявило об одномесячной отмене санкций США в отношении российской нефти.

Ранее США разрешили Индии на месяц возобновить покупку российской нефти, чтобы сбалансировать мировые цены, которые выросли с началом операции против Ирана.

СМИ сообщали, что советники президента США якобы призывают его быстрее сворачивать войну, опасаясь, что затяжной конфликт и скачок цен на нефть вызовут политическую реакцию и повлияют на выборы в Конгресс.

Сам Трамп на этой неделе в очередной раз заявил, что война с Ираном закончится "скоро".