Зеленский: США по разным каналам выражают заинтересованность в украинских дронах

Президент Владимир Зеленский заявил, что американские военные связывались с украинской стороной с запросом об экспертизе по противодействию "Шахедам".

Об этом он рассказал во время общения с журналистами, его цитирует "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, американская сторона выходила на связь с Украиной несколько раз.

"Было несколько запросов либо о помощи тому или иному государству, либо о помощи американцам. Наши военные контактируют на разных уровнях. Мы получали письма, звонки и просьбы во всех военных институтах", – отметил президент.

Он также добавил, что Украина отреагировала на эти запросы.

Кроме того, Зеленский отметил, что вопрос украинской экспертизы в защите от "Шахидов" он обсуждал с лидерами Эмиратов, Катара, Саудовской Аравии, Иордании и Бахрейна.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что американским силам не нужна помощь Украины в перехвате иранских дронов на Ближнем Востоке.

С аналогичным заявлением Трамп выступил 13 марта.

Комментируя высказывания Трампа, Зеленский отметил, что "риторика – это риторика", и "главное, чтобы мы знали, что мы делаем".