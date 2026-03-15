Зеленский: США по разным каналам выражают заинтересованность в украинских дронах
Президент Владимир Зеленский заявил, что американские военные связывались с украинской стороной с запросом об экспертизе по противодействию "Шахедам".
Об этом он рассказал во время общения с журналистами, его цитирует "Укринформ", сообщает "Европейская правда".
По словам Зеленского, американская сторона выходила на связь с Украиной несколько раз.
"Было несколько запросов либо о помощи тому или иному государству, либо о помощи американцам. Наши военные контактируют на разных уровнях. Мы получали письма, звонки и просьбы во всех военных институтах", – отметил президент.
Он также добавил, что Украина отреагировала на эти запросы.
Кроме того, Зеленский отметил, что вопрос украинской экспертизы в защите от "Шахидов" он обсуждал с лидерами Эмиратов, Катара, Саудовской Аравии, Иордании и Бахрейна.
Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что американским силам не нужна помощь Украины в перехвате иранских дронов на Ближнем Востоке.
С аналогичным заявлением Трамп выступил 13 марта.
Комментируя высказывания Трампа, Зеленский отметил, что "риторика – это риторика", и "главное, чтобы мы знали, что мы делаем".