Ексрадник Трампа: США ніколи не були в такому сильному становищі щодо Ірану

Посол США в ООН та ексрадник американського президента з нацбезпеки Майк Волц вважає, що США "ніколи не перебували в такому сильному становищі" щодо Ірану.

Про це він сказав у неділю, 15 березня, цитує BBC, пише "Європейська правда".

Волц заявив, що можливість того, що Іран отримає ядерну зброю, є "неприйнятною загрозою для Сполучених Штатів і всього світу".

"Ми бачили поведінку Ірану, який стріляє в усіх напрямках. Можна тільки уявити, що було б, якби вони робили це під захистом власної ядерної парасольки", – додав він.

Цього ж дня міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що війна з Іраном закінчиться протягом найближчих кількох тижнів, а можливо, й раніше.

Американський президент Дональд Трамп раніше заявив, що Сполучені Штати "повністю знищують" терористичний режим Ірану, а також анонсував нові удари.

Також він стверджує, що Іран хотів би "укласти угоду", але не таку, на яку він готовий погодитися.

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що військовий потенціал Ірану був значно ослаблений після тривалої кампанії ударів, здійснених Сполученими Штатами та Ізраїлем.