Бывший советник Трампа: США никогда не были в столь выгодном положении по отношению к Ирану

Посол США в ООН и бывший советник президента США по национальной безопасности Майк Волц считает, что США "никогда не находились в столь сильной позиции" в отношении Ирана.

Об этом он заявил в воскресенье, 15 марта, как сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Волц заявил, что возможность того, что Иран получит ядерное оружие, представляет собой "неприемлемую угрозу для Соединенных Штатов и всего мира".

"Мы видели поведение Ирана, который стреляет во всех направлениях. Можно только представить, что было бы, если бы они делали это под защитой собственного ядерного зонтика", – добавил он.

В этот же день министр энергетики США Крис Райт заявил, что война с Ираном закончится в течение ближайших нескольких недель, а возможно, и раньше.

Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты "полностью уничтожают" террористический режим Ирана, а также анонсировал новые удары.

Также он утверждает, что Иран хотел бы "заключить соглашение", но не такое, на которое он готов согласиться.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что военный потенциал Ирана был значительно ослаблен после длительной кампании ударов, нанесенных Соединенными Штатами и Израилем.