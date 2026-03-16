Трамп знову розкритикував Британію: коли просив прийти, "вони не захотіли"

Президент США Дональд Трамп висловив розчарування щодо Великої Британії після розмови з прем’єр-міністром країни Кіром Стармером, що відбулася в неділю.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Трамп сказав у інтерв’ю газеті Financial Times.

Стармер обговорив з Дональдом Трампом важливість відновлення прохідності Ормузької протоки для припинення перебоїв у світовому судноплавстві, повідомили на Даунінг-стріт.

Це сталося на наступний день після того, як президент США закликав Велику Британію та інші країни надіслати військові кораблі до Перської затоки.

"Велику Британію можна вважати союзником номер один, найдавнішим партнером тощо, але коли я попросив їх прийти, вони не захотіли", – сказав Трамп.

"І щойно ми фактично знищили загрозливий потенціал Ірану, вони сказали: "Ну що ж, ми надішлемо два кораблі", а я сказав: "Нам потрібні ці кораблі до перемоги, а не після неї", – додав він.

Нагадаємо, 7 березня президент США Дональд Трамп розкритикував Британію за нібито запізнілі рішення, коли, за його словами, США та Ізраїль "майже перемогли" у війні проти Ірану.

Так він прокоментував рішення Британії підготувати авіаносець HMS Prince of Wales до відправки на Близький Схід.

Перед початком операції США проти Ірану Велика Британія спершу відмовила Вашингтону в дозволі на проведення ударів з таких баз, як Дієго-Гарсія та Ферфорд, посилаючись на міжнародне право.

Однак згодом прем'єр-міністр Кір Стармер поступився і сказав, що дозволить США доступ до Дієго-Гарсії для "конкретних і обмежених оборонних цілей".

Також Трамп попередив, що НАТО чекає дуже погане майбутнє, якщо союзники не допоможуть відновити прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку.