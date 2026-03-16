Трамп вновь раскритиковал Британию: когда он просил приехать, "они не захотели"

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование в отношении Великобритании после беседы с премьер-министром страны Киром Стармером, состоявшейся в воскресенье.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Трамп сказал в интервью газете Financial Times.

Стармер обсудил с Дональдом Трампом важность восстановления проходимости Ормузского пролива для прекращения перебоев в мировом судоходстве, сообщили на Даунинг-стрит.

Это произошло на следующий день после того, как президент США призвал Великобританию и другие страны направить военные корабли в Персидский залив.

"Великобританию можно считать союзником номер один, самым давним партнером и т. д., но когда я попросил их прийти, они не захотели", – сказал Трамп.

"И как только мы фактически уничтожили угрожающий потенциал Ирана, они сказали: "Ну что ж, мы отправим два корабля", а я ответил: "Нам нужны эти корабли до победы, а не после нее", – добавил он.

Напомним, 7 марта президент США Дональд Трамп раскритиковал Великобританию за якобы запоздалые решения, когда, по его словам, США и Израиль "почти победили" в войне против Ирана.

Так он прокомментировал решение Великобритании подготовить авианосец HMS Prince of Wales к отправке на Ближний Восток.

Перед началом операции США против Ирана Великобритания сначала отказала Вашингтону в разрешении на проведение ударов с таких баз, как Диего-Гарсия и Ферфорд, сославшись на международное право.

Однако впоследствии премьер-министр Кир Стармер уступил и заявил, что предоставит США доступ к Диего-Гарсии для "конкретных и ограниченных оборонных целей".

Также Трамп предупредил, что НАТО ждет очень плохое будущее, если союзники не помогут восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив.