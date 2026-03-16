Колишній топ-дипломат ЄС розкритикував фон дер Ляєн за позицію щодо США

Колишній головний дипломат ЄС Жозеп Боррель виступив із різкою критикою нинішнього керівництва Євросоюзу, зокрема своєї колишньої керівниці Урсули фон дер Ляєн.

Про це він заявив Playbook від Politico, пише "Європейська правда".

Колишній високий представник ЄС заявив, що Брюссель не доклав достатніх зусиль для захисту міжнародного права після військових атак США на Іран.

"Ця війна є незаконною з погляду міжнародного права. Ми страждаємо від наслідків у вигляді цін на енергоносії, тоді як Трамп зловтішається, що це вигідно для США, оскільки вони є експортерами нафти", – заявив Боррель.

Колишній посадовець заявив, що фон дер Ляєн "продовжує перевищувати свої повноваження", посилюючи свою участь у зовнішній політиці ЄС. Він повторив критику на адресу голови Європейської комісії, що лунала останніми днями зі столиць країн-членів. "Вона систематично виявляє упередженість на користь США та Ізраїлю", – зазначив Боррель у письмовій заяві.

Він також виступив проти торгової угоди, підписаної фон дер Ляєн і Трампом. "Угода була несправедливою з самого початку", – сказав він.

Раніше видання Politico писало про напружені стосунки між головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. За свідченнями джерел, Каллас позаочі називає фон дер Ляєн "диктаторкою" та скаржиться на обмеження своїх повноважень.

А в лютому стало відомо, що фон дер Ляєн скликала свою команду європейських комісарів на зустріч, щоб спробувати розрядити напружену ситуацію в Єврокомісії та поліпшити їхню роботу.