Бывший высокопоставленный дипломат ЕС раскритиковал фон дер Ляйен за позицию в отношении США

Бывший главный дипломат ЕС Жозеп Боррель выступил с резкой критикой нынешнего руководства Евросоюза, в частности своей бывшей начальницы Урсулы фон дер Ляйен.

Об этом он заявил в интервью Playbook от Politico, пишет "Европейская правда".

Бывший высокий представитель ЕС заявил, что Брюссель не приложил достаточных усилий для защиты международного права после военных атак США на Иран.

"Эта война является незаконной с точки зрения международного права. Мы страдаем от последствий в виде цен на энергоносители, тогда как Трамп злорадствует, что это выгодно для США, поскольку они являются экспортерами нефти", – заявил Боррель.

Бывший чиновник заявил, что фон дер Ляйен "продолжает превышать свои полномочия", усиливая свое участие во внешней политике ЕС. Он повторил критику в адрес главы Европейской комиссии, которая звучала в последние дни из столиц стран-членов. "Она систематически проявляет предвзятость в пользу США и Израиля", – отметил Боррель в письменном заявлении.

Он также выступил против торгового соглашения, подписанного фон дер Ляйен и Трампом. "Соглашение было несправедливым с самого начала", – сказал он.

Ранее издание Politico писало о напряженных отношениях между главной дипломаткой ЕС Каей Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По свидетельству источников, Каллас за глазами называет фон дер Ляйен "диктаторшей" и жалуется на ограничение своих полномочий.

А в феврале стало известно, что фон дер Ляйен созвала свою команду европейских комиссаров на встречу, чтобы попытаться разрядить напряженную ситуацию в Еврокомиссии и улучшить их работу.