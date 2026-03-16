У Молдові розповіли, чи загрожує забруднення Дністра постачанню води у Кишиневі

Для мешканців молдовської столиці наразі немає жодних ризиків у зв’язку з масштабним забрудненням річки Дністер внаслідок обстрілу Росією української ГЕС.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker, про це заявив міністр охорони довкілля Молдови Георге Хаждер.

Наразі для споживачів води в Кишиневі немає жодного ризику через масштабне забруднення Дністра, однак якщо ситуація зміниться, влада порекомендує мешканцям зробити запаси води, зазначив Хаждер.

За словами міністра, він обговорив це питання з мером столиці Іоном Чебаном, щоб центральна та місцева влада координували свої дії та переконалися, що вода з-під крана безпечна.

Мер столиці заявив, що в Кишиневі вода придатна для пиття та приготування їжі, а ризику відключення водопостачання наразі немає.

Чебан підтвердив, що столична мерія співпрацює з центральною владою.

15 березня уряд Молдови ввів режим екологічної тривоги у басейні річки Дністер на 15 днів.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що причиною забруднення став удар РФ по гідроелектростанції в українському Новодністровську 7 березня. Вона звинуватила у надзвичайній ситуації в екології Росію.

Молдовський прем’єр-міністр Александру Мунтяну оголосив 13 березня, що Молдова звернулась за допомогою до ЄС через забруднення річки Дністер.

10 березня Молдова скерувала офіційний запит до України через появу маслянистих плям на річці Дністер.