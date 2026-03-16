В Молдове рассказали, угрожает ли загрязнение Днестра снабжению воды в Кишиневе

Для жителей молдовской столицы пока нет никаких рисков в связи с масштабным загрязнением реки Днестр в результате обстрела РФ украинской ГЭС.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker, об этом заявил министр охраны окружающей среды Молдовы Георге Хаждер.

Сейчас для потребителей воды в Кишиневе нет никакого риска из-за масштабного загрязнения Днестра, однако если ситуация изменится, власти порекомендуют жителям сделать запасы воды, отметил Хаждер.

По словам министра, он обсудил этот вопрос с мэром столицы Ионом Чебаном, чтобы центральная и местная власть координировали свои действия и убедились, что вода из-под крана безопасна.

Мэр столицы заявил, что в Кишиневе вода пригодна для питья и приготовления пищи, а риска отключения водоснабжения пока нет.

Чебан подтвердил, что столичная мэрия сотрудничает с центральными властями.

15 марта правительство Молдовы ввело режим экологической тревоги в бассейне реки Днестр на 15 дней.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что причиной загрязнения стал удар РФ по гидроэлектростанции в украинском Новоднестровске 7 марта. Она обвинила в чрезвычайной ситуации в экологии Россию.

Молдовский премьер-министр Александру Мунтяну объявил 13 марта, что Молдова обратилась за помощью к ЕС из-за загрязнения реки Днестр.

10 марта Молдова направила официальный запрос в Украину из-за появления маслянистых пятен на реке Днестр.