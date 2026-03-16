ЗМІ: знайдений в Польщі невідомий об’єкт міг бути залишками ракети НАТО

Уламки літального об’єкта, які знайшли у Люблінському воєводстві Польщі 16 березня, можуть бути залишками ракети союзників по НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Уламки невідомого апарату виявив мешканець села Кшивовежба, що неподалік білоруського кордону.

За попередньою версією правоохоронців, уламки можуть належати ракеті союзників, яку випустили для збиття російських дронів над територією Польщі в ніч на 10 вересня минулого року.

На місці перебувають офіцери військової поліції, які проводять слідчі дії – запускають дрон над лісом, щоб визначити можливу траєкторію об'єкта.

Правоохоронці також знайшли додаткові фрагменти об’єкта, що застрягли в одному зі стовбурів повалених дерев. Їх також аналізують.

Село Кшивовежба було одним із місць, де у вересні минулого року впав російський безпілотник.

Нагадаємо, вночі 10 вересня російські безпілотники у кількості близько двох десятків вперше масово залетіли на територію Польщі.

Уламки російських БпЛА досі знаходять у різних частинах країни. Минулого тижня повідомляли про виявлення невідомого безпілотника на території шахти у Великопольському воєводстві Польщі.

Згодом правоохоронці заявили, що знайдений дрон, ймовірно, був останнім із безпілотників, які влетіли в повітряний простір Польщі у вересні минулого року і потім розшукувалися службами.