СМИ: найденный в Польше неизвестный объект мог быть остатками ракеты НАТО

Обломки летательного объекта, которые нашли в Люблинском воеводстве Польши 16 марта, могут быть остатками ракеты союзников по НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Обломки неизвестного аппарата обнаружил житель села Кшивовежба, что недалеко от белорусской границы.

По предварительной версии правоохранителей, обломки могут принадлежать ракете союзников, которую выпустили для сбивания российских дронов над территорией Польши в ночь на 10 сентября прошлого года.

На месте находятся офицеры военной полиции, которые проводят следственные действия – запускают дрон над лесом, чтобы определить возможную траекторию объекта.

Правоохранители также нашли дополнительные фрагменты объекта, застрявшие в одном из стволов поваленных деревьев. Их также анализируют.

Село Кшивовежба было одним из мест, где в сентябре прошлого года упал российский беспилотник.

Напомним, ночью 10 сентября российские беспилотники в количестве около двух десятков впервые массово залетели на территорию Польши.

Обломки российских БпЛА до сих пор находят в разных частях страны. На прошлой неделе сообщали об обнаружении неизвестного беспилотника на территории шахты в Великопольском воеводстве Польши.

Впоследствии правоохранители заявили, что найденный дрон, вероятно, был последним из беспилотников, которые влетели в воздушное пространство Польши в сентябре прошлого года и затем разыскивались службами.